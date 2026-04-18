- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Aprile 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaBologna: il Cammino dei Briganti protagonista a “Passo dopo passo”, la prima...
Eventi e Cultura

Bologna: il Cammino dei Briganti protagonista a “Passo dopo passo”, la prima fiera italiana dedicata al turismo lento

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Cammino dei Briganti approda a Bologna per la prima edizione di “Passo dopo passo”, la fiera italiana dedicata al turismo lento. L’evento, che si terrà al DumBo fino al 19 aprile, celebrerà un settore in costante crescita, con più di 300mila camminatori all’anno e oltre 2 milioni di pernottamenti.

La manifestazione offre tre giorni di formazione e attività con 36 appuntamenti tra talk, workshop e camminate urbane. Guide ambientali, operatori e istituzioni parteciperanno all’evento, che includerà esperienze sul territorio come le escursioni sulla Via degli Dei e verso il colle di San Luca.

Il Cammino dei Briganti sarà presente con uno stand proprio, insieme alla Compagnia dei Cammini, e i visitatori avranno l’occasione di confrontarsi con gli operatori e con l’ideatore del percorso, Luca Gianotti. Quest’ultimo sarà protagonista di un incontro pubblico il 19 aprile alle 12.45, per presentare il suo nuovo lavoro “Arriva dove non puoi – La traversata di Creta a piedi” (Ediciclo Editore), insieme a Francesca Camilla d’Amico.

Luca Gianotti si mostra entusiasta della partecipazione all’evento: “Essere presenti a Passo dopo passo ci permette di raccontare il Cammino dei Briganti a un pubblico attento e di presentare il viaggio profondo della traversata di Creta, un’esperienza che trasforma il cammino in una sfida interiore.”

La presenza del Cammino dei Briganti a Bologna fa parte di un tour di presentazioni del nuovo lavoro di Gianotti, che toccherà anche Settignano il 16 aprile e il Salone del Libro di Torino il 17 maggio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it