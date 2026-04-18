Bologna: il Cammino dei Briganti protagonista a “Passo dopo passo”, la prima fiera italiana dedicata al turismo lento

Il Cammino dei Briganti approda a Bologna per la prima edizione di “Passo dopo passo”, la fiera italiana dedicata al turismo lento. L’evento, che si terrà al DumBo fino al 19 aprile, celebrerà un settore in costante crescita, con più di 300mila camminatori all’anno e oltre 2 milioni di pernottamenti.

La manifestazione offre tre giorni di formazione e attività con 36 appuntamenti tra talk, workshop e camminate urbane. Guide ambientali, operatori e istituzioni parteciperanno all’evento, che includerà esperienze sul territorio come le escursioni sulla Via degli Dei e verso il colle di San Luca.

Il Cammino dei Briganti sarà presente con uno stand proprio, insieme alla Compagnia dei Cammini, e i visitatori avranno l’occasione di confrontarsi con gli operatori e con l’ideatore del percorso, Luca Gianotti. Quest’ultimo sarà protagonista di un incontro pubblico il 19 aprile alle 12.45, per presentare il suo nuovo lavoro “Arriva dove non puoi – La traversata di Creta a piedi” (Ediciclo Editore), insieme a Francesca Camilla d’Amico.

Luca Gianotti si mostra entusiasta della partecipazione all’evento: “Essere presenti a Passo dopo passo ci permette di raccontare il Cammino dei Briganti a un pubblico attento e di presentare il viaggio profondo della traversata di Creta, un’esperienza che trasforma il cammino in una sfida interiore.”

La presenza del Cammino dei Briganti a Bologna fa parte di un tour di presentazioni del nuovo lavoro di Gianotti, che toccherà anche Settignano il 16 aprile e il Salone del Libro di Torino il 17 maggio.