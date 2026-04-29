Bologna, successo per il Cammino dei Briganti alla fiera “Passo dopo passo”: centinaia di visitatori allo stand 15 dell’evento dedicato al turismo lento

Il Cammino dei Briganti ha conquistato Bologna durante la fiera “Passo dopo passo”, che ha visto la presenza di centinaia di visitatori allo stand allestito al DumBo in collaborazione con la Compagnia dei Cammini.

Durante l’evento, moltissimi visitatori si sono fermati presso lo stand numero 15 per richiedere materiale informativo e condividere le emozioni vissute durante i viaggi compiuti lungo il Cammino dei Briganti. Il confronto diretto ha confermato il profondo legame che i camminatori hanno con questo percorso.

La fiera “Passo dopo passo” ha offerto tre giorni dedicati al turismo lento, un settore in costante crescita che conta oltre 300mila camminatori l’anno e più di 2 milioni di pernottamenti. Durante l’evento, sono stati organizzati incontri e workshop con la partecipazione di guide ambientali, operatori del settore e istituzioni.

Luca Gianotti, ideatore del Cammino dei Briganti, ha partecipato attivamente alla manifestazione presentando il suo nuovo lavoro “Arriva dove non puoi – La traversata di Creta a piedi”, pubblicato da Ediciclo Editore. Gianotti ha elogiato il successo della fiera, definendo il turismo lento come una realtà ormai consolidata e non più una semplice nicchia.

“Il mondo dei cammini sta crescendo tanto”, ha dichiarato Gianotti, “è bello veder fiorire così tanti cammini. Mi auguro che questi cammini siano tutti cammini con un’anima, nati dal basso, non prodotti di marketing ma progetti di comunità”.

La presenza del Cammino dei Briganti alla fiera “Passo dopo passo” di Bologna ha dunque suscitato grande entusiasmo tra i visitatori, confermando il successo e l’interesse crescente per il turismo lento e per i percorsi naturalistici e culturali a piedi.