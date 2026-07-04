Bolognano: approvati interventi di manutenzione lungo il fiume Orta per ridurre il rischio idraulico

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso la propria soddisfazione per la firma della Delibera della Giunta regionale che destina le risorse per l’attuazione del Programma triennale delle opere idrauliche 2023-2025 e approva il Programma degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico per l’annualità 2026. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie alle segnalazioni provenienti dal concittadino Antonello Di Gregorio, recentemente scomparso.

Di Marco ha dichiarato: “Ora avanti spediti con i lavori prima dell’inverno”. La Provincia di Pescara ha ricevuto circa 380 mila euro per la realizzazione degli interventi previsti, di cui una parte è destinata alla manutenzione del fiume Orta nel territorio di Bolognano.

Il consigliere regionale ha seguito da vicino l’evolversi della situazione lungo il fiume Orta, anche grazie alle segnalazioni ricevute da Antonello Di Gregorio. Grazie al lavoro svolto, il Dipartimento della Regione Abruzzo ha incluso tra gli interventi programmati quelli necessari per la manutenzione dell’alveo del fiume Orta. Questi interventi contribuiranno a ridurre il rischio idraulico in caso di futuri eventi meteorologici intensi e a migliorare le condizioni di sicurezza dell’intero tratto interessato.

“Un sentito ringraziamento va al Servizio del Genio Civile per aver programmato questo importante intervento, al direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, ing. Giancarlo Misantoni, e al referente dell’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Pescara, ing. Nicola Di Battista, per il lavoro svolto nell’istruttoria e nella programmazione degli interventi”, ha dichiarato Di Marco.

Il prossimo passo sarà l’avvio degli interventi programmati per evitare ritardi nel ripristino dell’alveo fluviale, soprattutto in vista della prossima stagione invernale. Di Marco si è impegnato a convocare un nuovo incontro con tutti i soggetti interessati per fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività e garantire il costante aggiornamento della cittadinanza.