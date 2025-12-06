- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Dicembre 6, 2025
Politica

Bolognano, preoccupazioni per la sicurezza del Ponte sul fiume Orta

Criticità strutturali sul Ponte sul fiume Orta: il consigliere regionale Antonio Di Marco scrive all’ANAS

Il ponte sul fiume Orta, situato nella frazione Piano d’Orta del Comune di Bolognano, è al centro di preoccupazioni per la sua sicurezza. Il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio, ha indirizzato una lettera al responsabile regionale ANAS, Paolo Testaguzza, esprimendo la necessità di effettuare verifiche sulla stabilità della struttura.

“Servono verifiche e risposte da parte di ANAS sullo stato dei lavori in corso sul Ponte sul fiume Orta,” afferma Di Marco. La lettera è la risposta a una serie di segnalazioni ricevute negli ultimi giorni riguardo ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento tecnico-strutturale dell’infrastruttura, avviati nel dicembre 2024. Questi lavori, inizialmente considerati urgenti e indifferibili, sembrano aver subito rallentamenti e criticità significative.

Di Marco ha coinvolto anche il sindaco di Bolognano, Agapito Grossi, sottolineando che, durante le operazioni, sarebbe avvenuto il taglio longitudinali dei ferri di collegamento della “gabbia” del ponte, un’azione che, se confermata, potrebbe gravemente compromettere la staticità della struttura. “Ritengo necessario verificare immediatamente se tali interventi possano aver compromesso la sicurezza del ponte e, di conseguenza, quella di automobilisti e cittadini,” ha aggiunto Di Marco, rimarcando l’importanza di un sopralluogo immediato da parte degli enti competenti. Nella sua richiesta, il consigliere ha chiesto anche una relazione tecnica dettagliata, chiarendo lo stato attuale della struttura e l’effettiva esecuzione delle lavorazioni.

Con l’arrivo dell’inverno, le condizioni meteorologiche potrebbero ulteriormente complicare la situazione, rendendo la viabilità critica. “La comunità ha bisogno di garanzie immediate: trasparenza, sicurezza e tempi certi sui lavori devono essere una priorità assoluta,” ha concluso Di Marco, evidenziando l’urgenza di un intervento risolutivo.

