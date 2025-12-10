Bomba, in arrivo la terza edizione dei Mercatini di Natale

Bomba (Ch), 10 dicembre 2025 – Questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 dicembre, si svolgerà a Bomba la terza edizione dei Mercatini di Natale, un evento ricco di attrazioni e offerte gastronomiche. L’amministrazione comunale ha organizzato una manifestazione che coinvolgerà diverse aree del paese, tra cui piazza G. Matteotti, il centro storico, largo Pian della Torre e via Sangritana, con la partecipazione di oltre quaranta espositori.

L’amministrazione comunale descrive il mercatino come “un mercatino della comunità, che ogni cittadino di Bomba dal più piccolo al più grande deve sentire proprio”. Quest’anno, l’evento presenta numerose novità: gli spazi espositivi si estenderanno dalla zona centrale alla parte più alta del centro storico, e saranno rese omaggio alle tradizioni contadine locali con allestimenti e l’apertura delle cantine museo. Inoltre, ci sarà un itinerario dei presepi distribuiti in tutto il paese, rendendo l’atmosfera natalizia ancor più suggestiva, già inaugurata lo scorso 8 dicembre con l’accensione dell’albero all’uncinetto.

Il programma del sabato prevede l’apertura degli stand alle ore 15:00, in seguito ci saranno attività come il truccabimbi nella piazza principale e uno spettacolo di bolle a cura di Mr Smile (ore 16:00). Tra le altre attrazioni ci sarà un doppio spettacolo di magia con Gigi, l’arrivo di Babbo Natale alle 17:00, lo street food che aprirà alle 18:30 e, per finire la serata, un dj set di Energi music al bar Duesudue.

La domenica inizierà alle 10:00 con l’apertura degli stand espositivi e includerà spettacoli itineranti come quello dello zampognaro dalle 10:30, ed attività simili agli eventi del giorno precedente. Una partecipazione straordinaria dell’influencer Lady Crepes è prevista per arricchire ulteriormente l’evento.

Non mancherà un’ampia offerta gastronomica, che comprenderà arrosticini, panini con salsiccia, porchetta e pallotte cace e ove, polenta, pizze, pasta e fagioli, pizza fritta, caciocavallo impiccato, castagne, vin brulè e dolci vari.

“Con questo evento, che giunge alla terza edizione – spiega Marinella Fioriti, assessore del Comune di Bomba – abbiamo voluto trasformare un momento di divertimento in una vera passeggiata culturale per le strade del centro storico. Con la scelta degli espositori, che proporranno prodotti artigianali, e con l’apertura delle cantine museo, abbiamo cercato di ricreare un viaggio tra le tradizioni e le atmosfere dell’Abruzzo di una volta”.

Un’occasione imperdibile per tutti gli abitanti e i visitatori, che potranno vivere la magia del Natale nel suggestivo scenario di Bomba.