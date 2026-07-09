Bomba inaugura info point turistico e Cantine Museo: sabato la presentazione del progetto promozionale del patrimonio culturale.

Il Comune di Bomba ha annunciato l’inaugurazione di un nuovo info point turistico e del percorso delle Cantine Museo, previsto per sabato 11 luglio 2026. L’evento si propone di promuovere il patrimonio culturale del paese attraverso due importanti progetti.

La presentazione avrà luogo nella sala consiliare del Comune, con inizio alle 17, e sarà divisa in due parti. La prima sarà dedicata alla presentazione del portale web “Visit Bomba”, finanziato dal programma Sostegno allo sviluppo locale del Gal Maiella Verde, con fondi FEASR – PSR Abruzzo 2014/2022 Misura 19 “Leader”. Il sito si propone di valorizzare il patrimonio locale offrendo una guida completa e accessibile a cittadini e visitatori.

L’assessore Marinella Fioriti ha dichiarato: “Il progetto Visit Bomba nasce dalla volontà di creare una vetrina unica, turistica e culturale per raccogliere tutti i punti di interesse del paese per i turisti, la comunità e i paesi limitrofi.” Il portale racconterà la storia, le tradizioni, i personaggi famosi con origini bombesi e gli eventi del territorio, con l’obiettivo di conservare la memoria e l’identità del paese.

Successivamente, verrà inaugurato l’info point, collocato nella sede comunale e aperto durante il mese di agosto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Alle 18 si terrà il taglio del nastro delle Cantine Museo, nate con l’obiettivo di illustrare lo spaccato economico, sociale e culturale di Bomba di un tempo passato.

L’assessore Fioriti ha sottolineato: “I luoghi che apriremo al pubblico spesso sono fermi a quando le famiglie sono emigrate, ogni elemento racconta la storia di un bombese. Il percorso che coinvolge il centro storico è un viaggio all’insegna della memoria ma soprattutto del sentimento che anima ogni spazio”. Le cantine museo già allestite sono otto e nel periodo estivo seguiranno un calendario di aperture comunicato attraverso i canali ufficiali del Comune di Bomba.

L’iniziativa, portata avanti dall’amministrazione comunale con la collaborazione dei consiglieri Mauro Martorella e Diego Veronese, dei giovani bombesi e del collezionista Fabio Di Vona, mira a valorizzare il centro storico attraverso un patrimonio che racconta la storia e le tradizioni locali.