Bomba, LNEnergy difende progetto estrazione gas: “Pronti al confronto, serve dialogo vero”

La società LNEnergy ha rilasciato un comunicato stampa in risposta al ricorso presentato dalla Provincia di Chieti al TAR e dal Comune di Bomba riguardo al nuovo progetto di estrazione di gas nel territorio di Bomba.

La società ha confermato di aver dato mandato ai propri legali di difendere il progetto e dimostrare l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dei ricorsi presentati. Il responsabile LNEnergy, Francesco Di Luca, ha dichiarato: “Siamo forti delle posizioni tecniche che abbiamo espresso in tutte le sedi competenti e difenderemo con determinazione le nostre posizioni”.

Tuttavia, la società ha espresso rammarico per il clima di contrapposizione ideologica e politica che si è creato attorno al progetto. Di Luca ha sottolineato la mancanza di dialogo e confronto preventivo: “Tentare di bloccare o rallentare gli investimenti attraverso i ricorsi non equivale a risolvere le questioni sul tavolo”.

LNEnergy ha ribadito la solidità del progetto e la conformità agli standard di sicurezza e ambientali. La società ha dichiarato di essere pronta al confronto e al dialogo con le istituzioni e le comunità locali, convinta che lo sviluppo e la tutela possano coesistere attraverso trasparenza, competenza tecnica e responsabilità.

La società ha evidenziato la mancanza di un reale confronto istituzionale e la necessità di coinvolgere tutte le parti interessate nella decisione. LNEnergy ha sottolineato che il gas è una risorsa economica che può generare valore e opportunità per il territorio.

Infine, la società ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a tavoli di discussione e incontri pubblici per illustrare il progetto e rispondere alle eventuali preoccupazioni della comunità.