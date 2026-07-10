Bonifica Piano d’Orta: Commissione Ambiente sul campo, Di Marco: “Vigilanza istituzionale nel cantiere per giustizia ambientale”

Il SIN di Piano d’Orta è al centro delle attenzioni dopo il sopralluogo della Commissione regionale Ambiente del Consiglio regionale d’Abruzzo. Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione, ha sottolineato l’importanza di svolgere i lavori direttamente sul campo per verificare lo stato di avanzamento della bonifica e garantire la presenza istituzionale nel cuore del cantiere.

Di Marco, che ha avuto un ruolo significativo nel percorso di bonifica iniziato undici anni fa come presidente della Provincia di Pescara, ha dichiarato: “Era importante comprendere le tempistiche dei lavori, ma anche verificare gli aspetti che riguardano la vita quotidiana delle comunità, dall’impatto acustico al controllo delle polveri generate dalle lavorazioni. Su questi punti ci sono state fornite rassicurazioni tecniche che continueremo naturalmente a verificare nel prosieguo delle attività”.

L’ingegner Del Frate e i tecnici di Edison, Regea, Tre Monti e Greenthesis hanno illustrato le tecniche adottate, le fasi operative e la complessità dell’intervento. Da quanto emerso, Edison ha già investito circa 20 milioni di euro e sono previsti ulteriori investimenti per un importo simile.

Di Marco ha anche sottolineato l’importanza del risarcimento per i territori interessati: “La bonifica è un obbligo di legge, ma non può esaurire il debito contratto nei confronti delle comunità della Valle del Pescara. Da Bussi a Chieti serve un vero progetto di risarcimento e rilancio, all’altezza della gravità della ferita subita”.

Oltre all’aspetto tecnico, il vicepresidente ha anche affrontato la questione della memoria industriale del sito di Piano d’Orta una volta completata la bonifica, evidenziando l’importanza di conservare questo patrimonio di consapevolezza collettiva.

La giornata di confronto istituzionale si è conclusa con l’impegno di restituire dignità, fiducia e prospettive di sviluppo al territorio di Piano d’Orta. Resta aperta una questione legata alla situazione di via Anelli, su cui l’Agenzia regionale per la protezione ambientale e la Provincia di Pescara stanno intervenendo tempestivamente.