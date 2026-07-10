Bonifica SIN Piano d’Orta: Commissione regionale Ambiente sorveglia cantiere con Di Marco; risarcimento per la Valle del Pescara in vista

“Piano d’Orta: Commissione regionale Ambiente al lavoro sul cantiere della bonifica”

La Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio regionale d’Abruzzo ha svolto oggi un sopralluogo all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Piano d’Orta per verificare lo stato di avanzamento della bonifica. Il vicepresidente della Commissione, Antonio Di Marco, ha dichiarato che questa giornata resterà nella storia del territorio, poiché per la prima volta la vigilanza istituzionale è entrata direttamente nel cuore del cantiere.

Di Marco ha sottolineato l’importanza di seguire da vicino un tema così rilevante come la bonifica di Piano d’Orta, evidenziando l’impegno e gli investimenti già effettuati da Edison per la realizzazione delle opere. Il vice presidente ha riferito che sono stati stanziati circa 20 milioni di euro e che ulteriori investimenti sono previsti per un importo analogo.

Durante la visita sul cantiere, la Commissione ha potuto approfondire le tecniche adottate e le diverse fasi operative della bonifica, nonché verificare gli aspetti che riguardano la vita quotidiana delle comunità, come l’impatto acustico e il controllo delle polveri generate dalle lavorazioni. Inoltre, è emersa la necessità di garantire un ristoro adeguato ai territori interessati, affinché le comunità possano ricostruire fiducia e prospettive di sviluppo.

Di Marco ha inoltre evidenziato la questione di via Anelli, sottolineando l’attività in corso dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale e della Provincia di Pescara per intervenire tempestivamente, se necessario. Il vice presidente ha accolto con interesse le suggerimenti delle associazioni riguardo alla conservazione di una testimonianza della memoria industriale del sito una volta conclusa la bonifica.

Il presidente della Commissione, Emiliano Di Matteo, e gli altri membri presenti hanno condiviso l’iniziativa e hanno espresso il loro impegno nel restituire dignità e prospettive di sviluppo a un territorio che ha subito gravi conseguenze dell’inquinamento. La giornata di sopralluogo si è conclusa con la speranza che la bonifica di Piano d’Orta possa portare ad una rinaturalizzazione del territorio in grado di rispondere alle esigenze della comunità locale.