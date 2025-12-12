Bonus e detrazioni 2026, la guida ai veri cambiamenti

La Manovra 2026 ridisegna una parte importante del sistema fiscale italiano: cambiano aliquote Irpef, vengono confermati alcuni bonus storici, altri escono di scena e arrivano nuove imposte per finanziare le misure in favore di famiglie e imprese. Di seguito una panoramica sintetica su cosa rimane, cosa sparisce e cosa cambia davvero nel testo della Legge di Bilancio 2026 attualmente in discussione.

Irpef 2026: come cambiano scaglioni e detrazioni

Dal periodo d’imposta 2026 gli scaglioni Irpef vengono riorganizzati su tre aliquote:

23% per i redditi fino a 28.000 euro;

per i redditi fino a 28.000 euro; 33% per la fascia tra 28.001 e 50.000 euro (in calo rispetto al precedente 35%);

per la fascia tra 28.001 e 50.000 euro (in calo rispetto al precedente 35%); 43% oltre i 50.000 euro.

La riduzione al 33% della seconda aliquota è pensata per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio. Per i redditi molto elevati, in particolare sopra i 200.000 euro, è prevista una stretta sulle detrazioni per alcuni oneri, così da limitare il beneficio complessivo rispetto ai contribuenti con redditi più bassi.

Bonus casa e detrazioni edilizie: cosa rimane

Il capitolo “casa” resta centrale anche nel 2026, con la conferma di diversi incentivi fiscali collegati a ristrutturazioni ed efficientamento energetico.

In particolare, vengono prorogate:

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie , con possibilità di recuperare una quota delle spese sostenute;

, con possibilità di recuperare una quota delle spese sostenute; Ecobonus per gli interventi di risparmio energetico (come sostituzione infissi, caldaie e pompe di calore, isolamento termico);

per gli interventi di risparmio energetico (come sostituzione infissi, caldaie e pompe di calore, isolamento termico); Sismabonus per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone a rischio sismico;

per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone a rischio sismico; Bonus mobili ed elettrodomestici anche per il 2026, con detrazione Irpef su una spesa entro un tetto predefinito.

La regola di fondo resta quella già nota: per le abitazioni principali la detrazione si attesta su percentuali più elevate, mentre per seconde case e altri immobili l’agevolazione è più bassa. Dal 2027 il quadro è destinato a tornare gradualmente verso valori “ordinari”, con percentuali di detrazione più contenute rispetto agli anni recenti.

I bonus che escono di scena o si riducono

Non tutti gli incentivi arrivano indenni al 2026. La Manovra conferma la fine del Superbonus nella versione generalizzata: la stagione delle maxi-detrazioni si chiude di fatto nel 2025 per la maggior parte dei contribuenti, restando attiva solo per alcuni casi particolari, come gli interventi nelle aree colpite dal sisma secondo tempi e regole specifiche.

Per il bonus barriere architettoniche al 75% non è prevista una proroga generalizzata al 2026: la misura prosegue con le scadenze già fissate e, una volta esaurite, il quadro tornerà gradualmente alle aliquote e alle regole ordinarie. In parallelo, alcuni contributi settoriali meno utilizzati o considerati meno prioritari non vengono rifinanziati e si avviano alla chiusura naturale.

Famiglie, figli e natalità: i sostegni confermati e potenziati

Una parte consistente delle risorse viene destinata alle famiglie, con conferme e potenziamenti di alcune misure già note.

Tra le principali novità:

Bonus mamme lavoratrici rafforzato: l’importo mensile passa da 40 a 60 euro, destinato alle lavoratrici con almeno due figli e reddito entro una soglia Isee prestabilita. Il contributo non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuto per i mesi di lavoro effettivo, fino al compimento di una certa età del figlio più piccolo (più estesa per le madri con tre o più figli).

rafforzato: l’importo mensile passa da 40 a 60 euro, destinato alle lavoratrici con almeno due figli e reddito entro una soglia Isee prestabilita. Il contributo non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuto per i mesi di lavoro effettivo, fino al compimento di una certa età del figlio più piccolo (più estesa per le madri con tre o più figli). Bonus asili nido confermato e ampliato, con estensione ad alcune strutture educative per la prima infanzia che finora erano rimaste fuori.

confermato e ampliato, con estensione ad alcune strutture educative per la prima infanzia che finora erano rimaste fuori. Assegno unico per i figli rivalutato in base all’andamento dei prezzi, con importi che aumentano in relazione all’inflazione e continuano a dipendere dall’Isee del nucleo familiare.

rivalutato in base all’andamento dei prezzi, con importi che aumentano in relazione all’inflazione e continuano a dipendere dall’Isee del nucleo familiare. Conferme per altri strumenti di sostegno, come i contributi per le famiglie con nuovi nati e alcune carte dedicate all’acquisto di beni essenziali, rifinanziate per il 2026 con risorse specifiche.

Affitti, casa e nuovo Isee: cosa cambia

Il tema casa non riguarda solo le ristrutturazioni. La Manovra interviene anche su affitti brevi e calcolo dell’Isee.

Per le locazioni brevi viene confermata la cedolare secca al 21%, ma con regole più stringenti:

l’aliquota al 21% si applica ai primi due appartamenti affittati in regime di locazione breve;

dal terzo immobile l’attività viene considerata di fatto imprenditoriale, con obbligo di partita Iva e un diverso inquadramento fiscale.

La riforma dell’Isee 2026 punta invece a rendere più accessibili bonus e agevolazioni alle famiglie con figli e proprietarie della prima casa. Tra i punti chiave delle nuove regole:

l’abitazione principale viene esclusa in tutto o in parte dal calcolo del patrimonio, entro un certo valore;

la scala di equivalenza diventa più favorevole per i nuclei con figli;

alcune soglie e limiti di spesa detraibile vengono innalzati, con l’obiettivo di rendere più graduale l’uscita dalle agevolazioni.

Le nuove tasse: pacchi e transazioni finanziarie

Per finanziare il pacchetto di bonus e interventi, la Manovra introduce anche nuovi prelievi mirati, in particolare su e-commerce e mercati finanziari.

La prima novità è il contributo di 2 euro sui pacchi di valore fino a 150 euro. La misura riguarda in primo luogo le spedizioni di beni di piccolo importo provenienti dall’estero, con particolare attenzione ai pacchi da Paesi extra Ue. L’obiettivo dichiarato è coprire i costi amministrativi e rafforzare i controlli doganali sulle importazioni di piccola taglia, spesso legate all’acquisto di prodotti online.

L’altra misura di rilievo è il raddoppio della Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie relative ad azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società italiane. Dal 2026 le aliquote previste per queste operazioni vengono sensibilmente aumentate, con l’intento di ottenere gettito aggiuntivo per coprire altre misure della Manovra. La scelta ha già aperto un dibattito sugli effetti che potrà avere sui volumi di scambio e sull’attrattività del mercato italiano per gli investitori.

Bonus e detrazioni 2026: come orientarsi

Nel complesso, il 2026 sarà un anno di transizione: i contribuenti continueranno a beneficiare di molti incentivi che hanno caratterizzato l’ultimo decennio, ma iniziano a intravedersi i primi segnali di rientro verso un sistema più “ordinario”, con aliquote e detrazioni meno generose rispetto al passato.

Per le famiglie e i proprietari di casa, la combinazione tra nuove regole Irpef, proroga dei bonus edilizi, riforma dell’Isee e modifica delle imposte su affitti brevi, pacchi e transazioni finanziarie rende sempre più importante una verifica puntuale della propria situazione. In vista delle spese da programmare nel 2026, può essere utile confrontarsi con un professionista o con il proprio consulente fiscale per capire quali agevolazioni risultano ancora accessibili, quali sono in scadenza e come pianificare interventi, investimenti e scelte abitative prima che il quadro cambi ulteriormente negli anni successivi.