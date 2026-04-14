Booking.com: violazione dati utenti

La notizia della violazione dei dati degli utenti di Booking.com è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai trend di ricerca. Nell’ultimo aggiornamento feed, si è appreso che l’azienda ha avvisato i clienti di un attacco informatico che ha compromesso informazioni personali.

Secondo quanto comunicato, hacker hanno ottenuto accesso a dati sensibili degli utenti, sollevando preoccupazioni sulla protezione della privacy e della sicurezza online.

Questa situazione mette in luce l’importanza di adottare misure di sicurezza informatica adeguate e di monitorare attentamente le proprie informazioni personali online.

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