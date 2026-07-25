Bordeaux: incendi e evacuazioni nelle Landes e in Gironde

La città di Bordeaux è al centro dell’attenzione in queste ore, con una situazione critica legata agli incendi che stanno colpendo la regione circostante. Sette comuni vicino a Bordeaux hanno dovuto essere evacuati in via preventiva, coinvolgendo circa 140.000 persone tra la Gironde e le Landes.

Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a Sanguinet, con oltre 3.000 ettari di terreno bruciati, 36.000 persone evacuate e circa un centinaio di abitazioni distrutte. Si tratta di un disastro senza precedenti che ha portato alla distruzione di una vasta area boschiva, con conseguenze drammatiche per la popolazione locale.

Secondo le ultime informazioni disponibili, l’incendio in Gironde è stato descritto come il più devastante degli ultimi 50 anni in Francia, mettendo in luce l’urgenza di affrontare in modo efficace le emergenze legate agli incendi boschivi.

La notizia ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico online, diventando un tema di tendenza sui motori di ricerca e sui social media. Per rimanere aggiornati sull’evolversi della situazione, è consigliabile consultare fonti affidabili e autorizzate.