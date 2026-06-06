- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Giugno 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaBorse in picchiata: Bitcoin e Nasdaq preoccupano, Milano in calo
Notizie Italia

Borse in picchiata: Bitcoin e Nasdaq preoccupano, Milano in calo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nelle ultime ore, il crollo delle borse ha dominato l’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La situazione preoccupante di Bitcoin e Nasdaq ha generato timori diffusi, con Milano che ha seguito la tendenza al ribasso, trainata al negativo da Stm e Prysmian, mentre Inwit ha registrato un aumento significativo.

La debolezza degli altri listini europei ha contribuito a creare un clima di incertezza sui mercati, con molte attenzioni puntate sul settore tech, oggetto di una fuga degli investitori alla ricerca di maggiori garanzie.

La giornata si è aperta con segnali preoccupanti, evidenziando una tendenza al ribasso che ha coinvolto diversi asset finanziari. Gli investitori sono in allerta, consapevoli dei rischi legati alle oscillazioni dei mercati e alla volatilità delle criptovalute.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online, consultando le fonti specializzate per una panoramica completa della situazione attuale sui mercati finanziari.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it