Borse oggi: crollo piazze asiatiche, Europa in rosso

Oggi il tema delle borse è al centro dell’attenzione, con le piazze asiatiche che registrano forti ribassi: Seul segna un calo del 7% a causa delle vendite di titoli tech, mentre Tokyo chiude in netto rosso con un -3,55%. L’Europa è attesa in territorio negativo, con preoccupazioni legate al selloff sull’AI e sui T bond. In questo contesto, le azioni di Prysmian, Eni e Italgas meritano particolare attenzione.

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