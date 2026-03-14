Borussia dortmund – augsburg: sfida calcistica in vista

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La rivalità sportiva tra le due squadre alimenta l’interesse del pubblico, che segue con fervore ogni dettaglio legato alla partita. I tifosi sono pronti a sostenere i propri colori e a vivere le emozioni del calcio in diretta. L’attesa è palpabile e la tensione sale man mano che ci si avvicina all’inizio del match.

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