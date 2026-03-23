“Botteghe dell’area storica, Avezzano applaude i 40 anni di resilienza”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In sala consiliare le targhe premio consegnate dal sindaco – recita il testo pubblicato online. Evento organizzato dall’Associazione culturale Piazza Cavour “Avevano le mani segnate dal lavoro e la sete di chi tornava dai campi: per questo in Piazza Cavour ci sono tante vinerie”. L’aneddoto dei contadini che tornavano dai campi con la voglia di un buon bicchiere di vino – anche più di uno – ha riempito di emozioni la sala consiliare di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. In Piazza Cavour – si è ricordato – non c’erano solo negozi: c’era un mondo – recita il testo pubblicato online. Gli agricoltori arrivavano con la polvere addosso e si fermavano per una bevuta, per una parola, per un sorriso – riporta testualmente l’articolo online. Era commercio, sì. Ma era soprattutto comunità. La cerimonia di consegna delle targhe della “Resilienza Commerciale” – voluta dall’associazione culturale Piazza Cavour e patrocinata dal comune – ha acceso i riflettori sulle attività più antiche del quadrilatero storico della città, quello a sud. Un cuore identitario dove le botteghe resistono da oltre cinquant’anni, attraversando cambiamenti, evolvendo ma senza perdere l’anima – Ad aprire, il sindaco Gianni Di Pangrazio, che ha parlato di cittadinanza attiva come leva concreta di sviluppo urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Ha indicato l’esperienza di Piazza Cavour come modello replicabile, già fonte di ispirazione per altri quartieri “che stanno seguendo il vostro esempio – riporta testualmente l’articolo online. Una partecipazione alla vita della città che è fondamentale per migliorala ogni giorno”. Molto apprezzato anche il messaggio dell’assessore Iride Cosimati, che ha richiamato il bando comunale per le attività storiche appena pubblicato: un segnale concreto, accolto con convinzione dalla sala – viene evidenziato sul sito web. Poi la riflessione del professor Marcello Sansone: “trent’anni fa si diceva che i supermercati avrebbero cancellato tutto – Il tema c’è, ma le eccellenze sono rimaste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Perché le botteghe sono luoghi di relazione, presìdi sociali prima ancora che economici – aggiunge la nota pubblicata. È da lì che passa la riqualificazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono capitale sociale” Sulla stessa linea Franco Casmirri, presidente dell’associazione: attività capaci di evolversi senza snaturarsi, grazie a competenza e cordialità. E quel controllo sociale autentico, fatto di presenza e conoscenza reciproca, che è il vero controllo di vicinato e che “unito a decoro urbano e telecamere rende sicuri i quartieri” A tenere il ritmo, Nazzareno Di Matteo nel ruolo di moderatore – si apprende dalla nota stampa. Poi il cuore dell’evento – La consegna delle targhe – si apprende dalla nota stampa. Una ad una – si apprende dal portale web ufficiale. Mani che stringono mani – precisa la nota online. E ogni nome chiamato è una storia – si apprende dal portale web ufficiale. Agrofarmaci di Lorenzo Ippoliti, Alimentari Frabotta, Az Gomme Service Srl. E ancora l’Azienda Vinicola Peluso Antonio & Davide e Battito Animale di Matteo & Tonino Marini, dove i racconti hanno riportato indietro nel tempo, tra sacrifici familiari e prime aperture – recita la nota online sul portale web ufficiale. Applausi per Elettronica Ricci Vincenzo e G.M. computers di Nanni Giuliano, segno di un commercio che sa anche rinnovarsi – aggiunge la nota pubblicata. E poi per La Vineria di Marco e Giorgio Peluso e Il Chiosco Torlonia di Alessandro Presutti, tra aneddoti, risate e memoria condivisa – si apprende dal portale web ufficiale. Caloroso il tributo per Piante Fiori di Rossi Antonio e Pa – si apprende dal portale web ufficiale. Fra di Francesco e Valentino Pantano, e per Ridolfi Idio & Figli Srl, nomi che attraversano generazioni – precisa il comunicato. E ancora applausi per la ristorazione storica: Cozzolino, Grappino, Padrino, Golden Park. Infine, la Società Agricola F.lli Testone e Vini e affini di Franco e Mauro Casmirri, a chiudere un elenco che è, in realtà, una mappa affettiva del cuore storico della città. Ogni premiato, al microfono, ha lasciato un frammento: un padre, un nonno, mogli e mariti che danno una mano o sopportano la vita “tosta” della bottega, una serranda alzata per la prima volta – si apprende dal portale web ufficiale. Storie semplici, potentissime – recita la nota online sul portale web ufficiale. Storie che tengono insieme tutto – riporta testualmente l’articolo online. Alla fine, la foto di gruppo all’ingresso del Municipio – Nessuna posa costruita – si apprende dal portale web ufficiale. Solo una comunità che si riconosce – E che continua a resistere e guardare al futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Una bottega alla volta – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/