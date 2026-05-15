Braccialetto: tendenza moda Reggio Emilia

In queste ore, il braccialetto è al centro dell’attenzione online, diventando un vero e proprio trend sui motori di ricerca. Kate Middleton, durante la sua visita a Reggio Emilia, ha indossato un braccialetto Made in Italy che ha già conquistato l’attenzione di molti. Ma qual è la storia di questo gioiello e quanto costa? Un dettaglio che ha scatenato l’interesse del pubblico.

Il braccialetto, simbolo di eleganza e raffinatezza, si è rivelato un accessorio di tendenza, confermando ancora una volta il gusto impeccabile di Kate Middleton. Un mix di stile e tradizione che ha catturato l’immaginario di molti.

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