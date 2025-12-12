- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

Braccio salvato a una bimba di 7 anni grazie a un complesso intervento a Chieti

Non dovrà convivere per tutta la vita con una grave menomazione: il braccio di una bambina di sette anni, residente in provincia di Chieti, è stato salvato all’ospedale del capoluogo grazie a un delicato intervento combinato di ortopedia e chirurgia vascolare. La piccola era arrivata in Pronto soccorso con un grave politrauma dell’arto superiore sinistro, conseguenza di una caduta accidentale in un centro commerciale.

I sanitari si sono trovati di fronte a fratture scomposte dell’omero distale e di radio e ulna a livello del polso, associate a una dissecazione dell’arteria omerale che aveva ridotto in modo importante la circolazione sanguigna di avambraccio e mano, con rischio concreto di cancrena e di amputazione.

Dopo una prima valutazione clinica, la bambina è stata sottoposta ad angiografia preoperatoria, che ha confermato l’ostruzione del vaso. È stato quindi deciso di procedere d’urgenza a un intervento combinato: le fratture sono state ridotte dagli ortopedici Luigi D’Amelio e Beniamino Flacco, mentre il ripristino del flusso sanguigno è stato affidato all’équipe di Chirurgia vascolare.

La rivascolarizzazione dell’arto è stata eseguita mediante un bypass confezionato utilizzando un tratto di vena grande safena prelevato dalla coscia. In sala operatoria erano presenti il responsabile della Chirurgia vascolare, Franco Fiore, con i medici Federica De Lutiis e Giuseppe Pizzuti.

«La parte vascolare è stata complessa – spiega Fiore – perché vista la tenera età della paziente abbiamo utilizzato una tecnica di sutura particolare impiegando punti della consistenza di un capello, applicati con l’ausilio di occhiali da ingrandimento. A conclusione dell’intervento una seconda angiografia ha documentato il completo recupero della vascolarizzazione del braccio, dell’avambraccio e della mano».

Nel corso della degenza nel reparto di Chirurgia vascolare la bambina è stata seguita da un’équipe multidisciplinare che ha coinvolto specialisti della stessa unità operativa e dei reparti di Radiologia, Pediatria, Neurologia, Malattie infettive e Anestesia, con controlli clinici e strumentali mirati a monitorare stabilmente il decorso post-operatorio.

Parole di forte apprezzamento per il risultato raggiunto sono arrivate dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra e l’elevato livello di competenze messo in campo dalle équipe coinvolte, grazie alle quali è stato possibile evitare l’amputazione e restituire alla piccola paziente la prospettiva di una crescita con un arto funzionante.

