“Braga per il sociale”, Della Noce dona due pianoforti a Hospice e Pediatria

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Due pianoforti donati ad altrettanti reparti della Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Nell’ambito del progetto “Braga per il sociale” nei giorni scorsi la ditta Della Noce, che è sponsor sin dalle prime edizioni, ha consegnato alla Pediatria del Mazzini e all’Hospice in contrada Casalena due pianoforti verticali – precisa il comunicato. Alla consegna del secondo pianoforte, all’interno dell’Hospice, si è svolta una informale cerimonia – viene evidenziato sul sito web. Erano presenti il direttore generale Maurizio Di Giosia e i direttori di Hospice e Pediatria, Claudio Di Bartolomeo e Antonio Sisto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il direttore generale della Asl ha ringraziato per la donazione e più in generale per la vicinanza alla Asl e in particolare ai pazienti il direttore del Conservatorio Federico Paci, la vice direttrice del Conservatorio Tatjana Vratonjic e Riccardo Nori, coordinatore del progetto “Braga per il Sociale”, presenti alla cerimonia – Ringraziamenti anche a Marco e Gianni Falconi, della ditta Della Noce: i pianoforti infatti sono il frutto di un’iniziativa di Marco Falconi, promotore dell’idea, volta a dare una seconda vita a vecchi strumenti in disuso che vengono recuperati e rinnovati sia nella meccanica che nell’estetica – si legge sul sito web ufficiale. Sono in programma giornate in cui allievi del Conservatorio suoneranno per i pazienti dei due reparti – precisa il comunicato. Ufficio stampa ASL TERAMO 25.11.2024

