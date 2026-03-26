Brasile e Francia: confronto in primo piano

La sfida tra Brasile e Francia è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Carlo Ancelotti elogia le prestazioni di Wesley alla Roma e sottolinea il bisogno di terzini come Cafu e Marcelo. Nel frattempo, la Nazionale francese è giunta a Boston per l’amichevole contro il Brasile, con l’annuncio di Ancelotti che conferma Wesley come titolare per la sfida. Si prospetta un confronto avvincente tra due squadre di grande tradizione nel calcio mondiale.

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