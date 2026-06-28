Brasile e Giappone: sedicesimi Mondiali 2026

In queste ore, la notizia di Brasile e Giappone è tra i top trend online, con milioni di appassionati in attesa del match. I sedicesimi Mondiali 2026 vedranno Mariani arbitrare il confronto tra le due squadre, entrambe determinate a conquistare la vittoria. Il Brasile, guidato da Rayan, sogna il successo mondiale e confida nella naturalezza dei suoi gol. Le formazioni, l’orario e le modalità per seguire la partita in tv o in streaming sono dettagli molto ricercati dagli appassionati.

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