Brindisi, serata di gala a Masseria Torre Maizza per il compleanno di Monica Setta: ospiti esclusivi e misterioso arrivo a sorpresa

La giornalista abruzzese Monica Setta festeggerà il suo compleanno in Puglia presso Masseria Torre Maizza, gioiello della Rocco Forte Collection. L’evento si terrà mercoledì 5 agosto e vedrà la presenza di esclusivi ospiti, tra cui un misterioso arrivo a sorpresa.

La serata inizierà con un aperitivo tra gli ulivi e l’aranceto al tramonto, seguito da una cena placée per una quarantina di ospiti selezionati. L’allestimento floreale sarà curato da Michele Zaurino con uno stile “Salento chic”, caratterizzato da peonie rosa e mandarini, promettendo un’atmosfera elegante e ricercata.

Durante la cena, si esibirà il musicista Angelo Trane, che omaggerà Fred Bongusto insieme ai suoi nuovi brani. Il menu sarà interamente dedicato al pesce, accompagnato da champagne, mentre la torta di compleanno sarà tagliata a bordo piscina. Dopo la mezzanotte, verrà servito un ricco buffet di dolci e ulteriore intrattenimento musicale dal vivo.

Tra gli invitati confermati, si annoverano nomi illustri come l’amministratore delegato di Sistemi Urbani del Gruppo FS Matteo Colamussi, l’imprenditore Marco Di Venuto, il past president di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, l’industriale salentino Fernando Nazaro, il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani e alcune care amiche della festeggiata.

Non mancherà, come vuole la tradizione, un colpo di scena con l’arrivo di un ospite a sorpresa, la cui identità al momento rimane segreta. La serata si preannuncia dunque ricca di sorprese e momenti indimenticabili, all’insegna dell’eleganza e del divertimento.