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Eventi e Cultura

Bucchianico, grande musica con Jovanotte e I Figli delle Stelle per la Festa dei Banderesi

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In occasione della storica Festa dei Banderesi di Sant’Urbano Primo Papa e Martire, il comune di Bucchianico (CH) si prepara ad accogliere due grandi eventi musicali che si terranno nella centralissima Piazza San Camillo De Lellis grazie a Power Eventi. Entrambi gli spettacoli saranno gratuiti e avranno inizio alle ore 21:00.

La serata di lunedì 25 maggio vedrà l’esibizione di Jovanotte Tour party ’26, che porterà il suo dinamico spettacolo pop in piazza, coinvolgendo il pubblico di tutte le età in una serata di energia, ritmo e divertimento. Il cantante promette di regalare una performance travolgente che entusiasmerà gli spettatori.

La festa continuerà martedì 26 maggio con il concerto de “I Figli delle Stelle”, che presenteranno il “Live Tour 2026 – I migliori anni della musica italiana”. Il gruppo farà vivere al pubblico un emozionante viaggio attraverso i successi e le melodie senza tempo che hanno segnato la storia della canzone italiana.

I residenti e i visitatori di Bucchianico avranno l’opportunità di godersi due serate indimenticabili all’insegna della musica e dell’intrattenimento, sotto le stelle e nell’atmosfera magica della Festa dei Banderesi.

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