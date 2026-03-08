Bucchianico ospita l’incontro pubblico sulla sostenibilità del Distretto Biologico “Le Verdi Valli Teatine” per promuovere un futuro ecologico e responsabile

Il Distretto Biologico “Le Verdi Valli Teatine” organizza l’incontro pubblico “Sostenibilità, Territorio e Futuro” che si terrà domani alle ore 18:00 al Teatro e Chiostro Comunale di Bucchianico. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Ente Fiera Vacri, 19 Comuni e importanti aziende agricole private, cantine e cooperative vitivinicole del territorio, ha l’obiettivo di promuovere il biologico e la sostenibilità a largo spettro.

L’evento a Bucchianico si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza della sostenibilità in diversi settori come ambiente, stili di vita, agricoltura, produzione e turismo. Si vuole, inoltre, fornire informazioni sul Distretto alle imprese del territorio e favorire l’ingresso di nuove aziende che possano contribuire a far crescere e sviluppare il biologico nella zona.

Il progetto del Distretto Biologico è stato avviato dopo l’approvazione della legge sui Distretti biologici e vede il sostegno dell’Assessorato all’agricoltura della Regione Abruzzo. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge un vasto territorio che va dalla costa di Francavilla ed Ortona fino al parco della Majella, caratterizzato da paesaggi suggestivi e prodotti agricoli di qualità.

L’incontro di domani a Bucchianico sarà il primo di una serie di eventi che si svolgeranno nei 19 Comuni partecipanti. Durante la serata verranno presentati gli obiettivi del Distretto, le attività svolte e programmate, nonché l’importanza della ricerca e dell’innovazione per lo sviluppo del settore biologico.

Saranno presenti autorità locali e figure di spicco del mondo accademico e della ricerca scientifica per discutere e approfondire tematiche legate alla sostenibilità e al futuro del territorio. Alla firma della convenzione tra il Distretto Biologico e le imprese partecipanti sarà un momento importante dell’evento, che vuole portare a una maggiore collaborazione e crescita del settore biologico nella regione.