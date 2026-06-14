Buckingham palace: cerimonia di acclamazioni

In queste ore, il tema di Buckingham Palace è tra i più ricercati online e in cima ai trend sui motori di ricerca. Si parla della cerimonia in cui il re e la regina sono stati acclamati dalla folla durante Trooping the Colour. Un momento di grande importanza per la famiglia reale, celebrato con dietro le quinte condivisioni di immagini e video. Un’occasione per i sudditi di mostrare il loro affetto e sostegno ai sovrani, in un contesto di grande solennità e tradizione. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.