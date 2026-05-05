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Budapest: musicista padovano ritrovato dopo scomparsa

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Martedì 5 Maggio 2026, Budapest è al centro dell’attenzione online, con la notizia del ritrovamento di Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso in Ungheria. Il musicista, membro degli Oggetto Sconosciuto, era sparito dopo un concerto nella capitale ungherese, scatenando preoccupazione tra amici e fan.

Le ultime informazioni confermano che Lucchelli è stato ritrovato e si sta dirigendo verso casa in treno. Un lieto fine che ha rassicurato chi lo conosce e segue la sua musica.

La vicenda ha generato un grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli, è possibile approfondire la vicenda online.

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