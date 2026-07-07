Bugnara: Presentata la monografia su Ivan Graziani per inaugurare la quinta edizione di “Libri sotto le stelle”

Sulmona, 7 luglio 2026 – La quinta edizione di “Libri sotto le stelle” prenderà il via il prossimo venerdì 10 luglio a Bugnara, in provincia dell’Aquila. La rassegna culturale estiva, curata dal Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti APS, proporrà quattro appuntamenti ricchi di presentazioni editoriali, incontri con gli autori e una mostra fotografica dedicata ai paesi della Valle Peligna.

L’apertura della manifestazione sarà caratterizzata dalla presentazione della monografia “Ivan Graziani” di Federico Falcone. L’evento si terrà venerdì 12 luglio alle ore 21.30 nel Cortile di Palazzo Alesi a Bugnara. La monografia, pubblicata da Ianieri Edizioni, rappresenta un ritratto completo dell’artista Ivan Graziani, uno dei più originali cantautori italiani profondamente legato all’Abruzzo. L’incontro sarà moderato dal giornalista Antonio Ranalli e offrirà l’opportunità di approfondire la vita e l’opera di Graziani attraverso testimonianze, documenti e un accurato lavoro di ricerca. A commentare la serata ci sarà il cantautore Adriano Tarullo, che eseguirà alcuni classici del cantautore teramano.

La rassegna proseguirà con altri tre appuntamenti: venerdì 17 luglio sarà la volta di Christian Raimo, autore di “L’invenzione del colore”, edito da La nave di Teseo; lunedì 3 agosto, Alessio De Stefano presenterà “John Fante Tapes”, edito da Radici Edizioni; infine, mercoledì 12 agosto, Valentina Di Cesare, curatrice del volume “Oceani allo specchio. Voci in dialogo dalle diaspore”, pubblicato sempre da Radici Edizioni, chiuderà la rassegna presso Torre dei Nolfi.

Matteo Servilio, presidente del Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti APS, ha sottolineato che l’obiettivo principale di “Libri sotto le stelle” è creare luoghi di incontro e socialità attiva nei paesi, coinvolgendo residenti, famiglie, giovani e associazioni culturali del territorio. L’iniziativa, che si svolge in collaborazione con varie entità locali e con il sostegno della BCC di Pratola Peligna, si inserisce nelle attività del Patto per la Lettura di Bugnara e ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere la cultura letteraria.