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Attualità

Bussi sul Tirino: Approvato sopralluogo Commissione sulle discariche, Di Marco annuncia ispezioni a Piano d’Orta.

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Il Consigliere Regionale Antonio Di Marco ha ottenuto oggi un sì unanime in Commissione Ambiente e Territorio alla sua richiesta di effettuare un sopralluogo alle discariche di Bussi sul Tirino e Piano d’Orta. Il sopralluogo sarà diviso in due tappe: si comincerà da Piano d’Orta a luglio, mentre a settembre toccherà a Bussi sul Tirino.

Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: “Ringrazio il presidente Di Matteo per la sua disponibilità e tutti i colleghi commissari per aver dato unanimità a questa importante visita sul campo. I sopralluoghi saranno distinti, si comincerà da Piano d’Orta a luglio, per effettuare quella a Bussi a settembre con la ripresa delle attività.”

Il sopralluogo permetterà alla Commissione di verificare lo stato reale degli interventi di bonifica in corso e raccogliere elementi utili per valutare l’efficacia delle azioni finora intraprese. Saranno organizzati anche una serie di incontri con i sindaci, i sindacati, le istituzioni locali e altri soggetti coinvolti nella questione ambientale.

Antonio Di Marco ha sottolineato l’importanza di questo sopralluogo: “Non si tratta di una formalità, ma di un passaggio sostanziale di verifica sullo stato reale delle bonifiche. Su Bussi e Piano d’Orta non è più tempo di attese o rallentamenti. È il momento della verità sui tempi, sulle responsabilità e sull’effettiva capacità di portare a termine gli interventi.”

Il consigliere regionale ha ribadito che chi ha inquinato deve ora bonificare fino in fondo, senza scaricare costi o ritardi sulla collettività. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica deve essere una priorità assoluta.

Il sopralluogo rappresenta quindi un passo importante per esercitare la piena vigilanza su una vicenda che ha ripercussioni sulla salute e sulla qualità di vita delle comunità coinvolte.

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