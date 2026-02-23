Bussi sul Tirino: Carnevale “Plastic Free” per sensibilizzare sull’impatto della plastica su uomo e natura

Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, ha deciso di utilizzare il Carnevale come strumento per sensibilizzare sull’inquinamento da plastica. L’Amministrazione comunale ha chiesto di trasformare la manifestazione in un momento di responsabilità collettiva, contro l’impatto della plastica su uomo e natura.

Plastic Free Onlus ha risposto a questa richiesta creando un carro allegorico “Plastic Free”, con un grande “pesce mangia plastica” come installazione principale. Durante il Carnevale, l’associazione ha distribuito materiale informativo e ha sensibilizzato sul grave problema dell’inquinamento plastico nei mari e negli ecosistemi terrestri.

Il pesce che mangia plastica rappresenta le migliaia di specie marine che ogni anno ingeriscono frammenti di plastica, che poi possono accumularsi nei tessuti umani attraverso il consumo di pesce contaminato. Questo fenomeno non riguarda solo l’ambiente, ma direttamente la salute umana.

Luca Di Carlantonio, referente regionale Abruzzo di Plastic Free, ha dichiarato: “Abbiamo voluto utilizzare il linguaggio del Carnevale per parlare di un tema serio e urgente. Sensibilizzare oggi significa prevenire i danni di domani.”

Bussi sul Tirino sarà premiato il 14 marzo a Roma, insieme ad altri 23 Comuni virtuosi della regione Abruzzo, per l’impegno verso la sostenibilità e la lotta all’inquinamento da plastica. Il Carnevale di quest’anno è diventato un momento di educazione ambientale e di consapevolezza sulla necessità di proteggere il mare e l’ambiente in generale.

Il carro allegorico realizzato da Plastic Free Onlus in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha portato un messaggio chiaro e forte alle nuove generazioni presenti alla festa: è necessario agire ora per preservare il futuro del pianeta Terra.