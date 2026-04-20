Bussi sul Tirino e Piano d’Orta: richiesta di indagine conoscitiva urgente per bonifica siti SIN.

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha chiesto con urgenza l’attivazione di una seduta della Seconda Commissione Ambiente e Territorio e un sopralluogo nei siti di Bussi sul Tirino e Piano d’Orta, al fine di verificare lo stato delle opere di bonifica in corso d’opera di Edison S.p.A. nelle aree di interesse nazionale citate.

Secondo Di Marco, è fondamentale garantire trasparenza, tutela della salute pubblica e dell’ambiente, monitorando in maniera efficace l’operato del soggetto attuatore e aggiornando i cittadini sull’andamento effettivo dei lavori in corso. Per questo motivo, ha proposto l’avvio di una specifica indagine conoscitiva per fare il punto su una delle questioni ambientali più rilevanti della regione.

Il consigliere regionale ha sottolineato l’importanza di un approfondimento serio e strutturato sulla situazione dei siti, per ricostruire in modo puntuale lo stato delle procedure di bonifica, le criticità ancora aperte e le responsabilità operative dei diversi livelli istituzionali coinvolti. L’obiettivo è coinvolgere tutti i soggetti competenti per acquisire dati aggiornati, verificare lo stato degli interventi e definire un quadro trasparente delle azioni in corso e da programmare.

Di Marco ha evidenziato la necessità di garantire il diritto dei cittadini a conoscere lo stato reale delle bonifiche e individuare strumenti e tempi certi per accelerare i processi di risanamento ambientale e restituzione delle aree ai territori. L’obiettivo finale è quello di verificare l’aderenza alle prescrizioni e fare in modo che quei siti possano rinascere.

Il consigliere ha concluso affermando che l’indagine conoscitiva in Commissione rappresenterà un momento di verità e di responsabilità istituzionale ulteriore, sottolineando che ambiente, salute e sviluppo non possono più attendere.