Bussi sul Tirino premiato come “Comune Plastic Free” con tre tartarughe aloada Onlus a Roma

Il Premio “Comune Plastic Free” assegnato a 11 comuni in Italia, tra cui Bussi sul Tirino in Abruzzo

Sono stati premiati oggi a Roma 141 Comuni italiani con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, promosso da Plastic Free Onlus. Tra di essi, 11 Comuni hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe”, tra cui Bussi sul Tirino in Abruzzo.

Il fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano, ha sottolineato l’aumento del 15% dei Comuni premiati, evidenziando l’importanza dell’impatto concreto delle azioni svolte: oltre 5 milioni di chili di plastica e rifiuti sono stati rimossi dall’ambiente grazie all’impegno dei volontari.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’Assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, hanno ricevuto il riconoscimento per la Capitale, mentre il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato il ruolo cruciale delle amministrazioni locali nella lotta all’inquinamento da plastica.

L’Abruzzo si conferma come la regione con il maggior numero di Comuni Plastic Free, con 24 amministrazioni premiate. Inoltre, durante l’evento, Ennio Tasciotti ha illustrato i primi risultati della ricerca sulla presenza di micro e nanoplastiche nell’organismo umano.

La collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali e volontariato è stata sottolineata come fondamentale per promuovere politiche ambientali concrete e rafforzare l’impegno dei territori nella tutela dell’ambiente.

Fonte: Comunicato stampa Plastic Free Onlus