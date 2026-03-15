Bussi sul Tirino trionfa con tre tartarughe: il Comune premiato Plastic Free a Roma

Il riconoscimento “Comune Plastic Free” è stato assegnato a 24 Comuni abruzzesi durante la cerimonia svoltasi a Roma, posizionando l’Abruzzo al primo posto in Italia per il maggior numero di amministrazioni premiate. I Comuni premiati includono Francavilla al Mare, Rocca San Giovanni, San Salvo, San Vito Chietino, Vasto, Bussi sul Tirino, Montesilvano, Pescara, Spoltore, Alba Adriatica, Castiglione Messer Raimondo, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Penna Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo e Tortoreto.

Un particolare riconoscimento è stato attribuito a Bussi sul Tirino, che ha ricevuto il massimo punteggio di tre tartarughe, insieme ad altri dieci Comuni che si sono distinti per i loro risultati significativi nelle politiche ambientali. Il premio è stato promosso da Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato impegnata da oltre due anni nella lotta all’inquinamento da plastica.

Il presidente regionale di Plastic Free per l’Abruzzo, Luca Di Carlantonio, ha espresso le sue congratulazioni ai Comuni premiati, sottolineando l’importanza del lavoro collaborativo tra le amministrazioni comunali, i cittadini e i rappresentanti di Plastic Free. Di Carlantonio ha evidenziato anche il ruolo fondamentale dei volontari dell’organizzazione, che con passione e dedizione hanno condotto iniziative di sensibilizzazione e progetti educativi in tutta la regione.

La crescente sensibilità ambientale è evidente nel numero in aumento dei Comuni premiati, passati da 49 nel 2022 a 141 quest’anno. Grazie al supporto delle amministrazioni e all’impegno di oltre 250mila volontari, Plastic Free Onlus è riuscita a rimuovere più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente. Luca De Gaetano, fondatore e presidente dell’organizzazione, ha sottolineato l’importanza di inspirare le persone a contribuire alla protezione dell’ambiente con piccoli gesti quotidiani.

La conferenza stampa regionale “Comuni Plastic Free 2026 – Abruzzo” si terrà il prossimo 21 marzo all’Aurum di Pescara, per celebrare i risultati raggiunti e presentare nel dettaglio i Comuni premiati. Durante la cerimonia a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto il premio di Comune Plastic Free per la Capitale, mentre il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato l’importanza delle azioni delle amministrazioni locali nella lotta all’inquinamento da plastica.

Il presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi e il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma hanno partecipato alla cerimonia di premiazione, evidenziando il significato dei Comuni Plastic Free nel contesto ambientale. Ennio Tasciotti, direttore scientifico di Plastic Free Onlus, ha presentato i primi risultati della ricerca sull’inquinamento da micro e nanoplastiche nell’organismo umano.

Bussi sul Tirino si distingue per aver ottenuto il massimo riconoscimento di tre tartarughe da Plastic Free Onlus, confermando l’impegno della regione Abruzzo nella tutela dell’ambiente e nella gestione sostenibile del territorio.