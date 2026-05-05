BYD: nuovo suv elettrico, successo assicurato

In queste ore, il tema degli SUV è al centro dell’attenzione online, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Un particolare modello di SUV elettrico della casa automobilistica BYD sta riscuotendo un grande successo: ha ricevuto oltre 30.000 ordini nelle prime 24 ore dalla sua presentazione. Questo veicolo, il più grande mai prodotto dall’azienda, parte da un prezzo inferiore ai 40.000 dollari. Le previsioni indicano una grande richiesta, con dati che suggeriscono oltre 60.000 pre-ordini in sole 48 ore, superando di gran lunga le aspettative iniziali. Un fenomeno che conferma l’interesse crescente per i veicoli elettrici ad alte prestazioni e dal design accattivante.

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