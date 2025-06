Caccia a Storni e Fringuelli, Pietrucci: presenterò Risoluzione in Aula

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci torna sulla notizia secondo la quale in Abruzzo si potranno cacciare 27.000 uccellini (tra storni e fringuelli), rispondendo alle dichiarazioni dell’assessore regionale Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Raccogliendo la denuncia delle associazioni ambientaliste – si legge nella nota di Pietrucci – presenterò una Risoluzione in Consiglio regionale per impegnare Marsilio a ritirare l’assenso della Regione ed evitare questa inutile strage di uccellini – precisa la nota online. Se dunque il distratto assessore Imprudente è davvero estraneo e contrario a questa decisione immagino che voterà a favore della mia richiesta e sconfesserà l’assenso della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se invece – pur non essendo di Pianola – vuole fare il furbo e nascondersi dietro un dito negando le sue responsabilità e offendendomi personalmente, probabilmente andrà a sbattere il muso come gli è già capitato altre volte sulla riduzione del Parco Sirente-Velino, il taglio alla Riserva del Borsacchio, la minacciata caccia ai cervi, l’inutile peggioramento dei vincoli sul Gran Sasso e altre figuracce a cui espone una Regione verde che dovrebbe fare dello sviluppo sostenibile il suo fiore all’occhiello e un motore di sviluppo – recita il testo pubblicato online. Quanto alla mia attività di Consigliere regionale, ecco per la memoria di Imprudente un breve elenco delle spinose questioni risolte in questi anni, che portano la mia firma: nel 2015 il progetto di legge che salva e rilancia Abruzzo Engeenering; sempre in quell’anno, con un mio intervento sulla Provincia, venne riaperta la strada da Capitignano alle Capannelle e nell’agosto 2017, questa strada, su richiesta mia e di Luciano D’Alfonso, passò all’Anas; nel 2016 in accordo con i Sindaci vennero stanziati nel Masterplan i primi 10 milioni di euro per la pista ciclabile della Valle Aterno di cui a ottobre 2016 fu aperto il primo tratto da Sant’Elia a Fossa grazie a un primo stanziamento regionale di circa (ulteriori) 2 milioni di euro e il Cipepoi deliberò risorse aggiuntive di 11 milioniper un totale di 21 più 2 milioni di euro; e ancora i⁠ 10 milioni per i bacini sciistici di Campofelice e Ovindoli a cui, nel 2018, se ne aggiunsero altri 6 dal Fondo Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture, per opere di accesso, parcheggi e piste ciclabili per l’Altipiano delle Rocche; sempre nel Masterplan vennero inseriti 11 milioni per migliorare il collegamento ferroviario tra L’Aquila e Pescara, con la realizzazione del bypass a Sulmona (di recente inaugurato da Marsilio); ci sono poi i tre milioni stanziati per sostituire e ammodernare i sentieri e le ferrate del Gran Sasso; ⁠nel 2016 venne approvata la mia Legge REASTA per la valorizzazione della Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica d’Abruzzo (e qui sarebbe interessante indagare a chi ha assegnato, il vice Presidente Imprudente, i 100.000 euro stanziati con un mio emendamento per attuare la Legge nel 2021); nel 2017 il Consiglio Regionale approvò, dopo 3 anni, il mio Progetto di Legge sulla Film Commission. Per non parlare delle battaglie per la realizzazione della superstrada L’Aquila-Amatrice – si apprende dalla nota stampa. Battaglie sì, perché la vita mi ha insegnato che per ottenere il miglioramento delle condizioni sociali e collettive, servono anche il conflitto e le battaglie – si apprende dalla nota stampa. Imprudente, che ha avuto sempre la strada spianata, non ne ha dovuto fare mezza – si apprende dal portale web ufficiale. A queste aggiungo numerose iniziative che allego in un bel documento che l’ASSESSORE Imprudente potrà studiare per capire come si interpreta al meglio il ruolo di consigliere regionale al servizio di un territorio complesso tutto ricadente nelle aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In 11 anni da Consigliere regionale – conclude Pietrucci – ho presentato 91 progetti di Legge, molti dei quali approvati, 63 atti (risoluzioni, interrogazioni, interpellanze) e centinaia di comunicati e denunce per migliorare le condizioni di vita della comunità abruzzese”. (com/red)

