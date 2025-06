Caccia, Monaco: “Fringuelli e storni nel mirino. Un provvedimento inaccettabile”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Il nuovo calendario venatorio adottato dalla Regione Abruzzo, che consente l’abbattimento di oltre 27.000 uccelli appartenenti a specie protette come fringuelli e storni, è un atto gravissimo e inaccettabile”, dichiara Alessio Monaco, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “Parliamo di specie tutelate da oltre trent’anni e considerate innocue e fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi – aggiunge la nota pubblicata. Fringuelli e storni non pesano più di 20 grammi e non rappresentano alcuna minaccia – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di uno sterminio legalizzato, contrario alle normative europee sulla biodiversità”, prosegue Monaco – riporta testualmente l’articolo online. “Il gruppo AVS chiede formalmente il ritiro immediato del provvedimento da parte della Giunta Marsilio e la convocazione urgente della Commissione consiliare competente, per scongiurare questo vero e proprio sterminio di specie protette, che rischia di esporre la Regione anche a gravi procedure d’infrazione da parte dell’Unione Europea – Dopo aver tentato lo sterminio dei cervi e aver tagliato i fondi alle aree protette, la Giunta Marsilio colpisce ancora con l’autorizzazione all’abbattimento di oltre 27.000 uccelli, tra cui specie protette come storni e fringuelli – precisa il comunicato. Un atto grave e irresponsabile che conferma l’indifferenza di questo Governo regionale verso la tutela dell’ambiente e della biodiversità. Continuiamo a batterci per salvaguardare quello che è il patrimonio ambientalista e naturalistico della Regione Verde d’Europa – si legge sul sito web ufficiale. L’Abruzzo merita rispetto, tutela e visione, non politiche miopi che mettono a rischio la biodiversità e le nostre ricchezze naturali”. (com/red)

