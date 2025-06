Caccia: Pietrucci a Imprudente. “La Regione ha dato l’ok in Conferenza Stato-Regioni”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Che la Regione Abruzzo abbia dato l’assenso in Conferenza Stato-Regioni alla mattanza degli uccellini è un dato di fatto: resta ancora da capire se Imprudente sia stato scavalcato nella decisione presa a quel tavolo e poi persino tenuto all’oscuro o se davvero ci sia in giro una sorte di sindrome dissociativa – Ovvero se qualcun altro della Regione che ne aveva l’autorità o del Ministero, ha preso posizione per conto dell’Abruzzo, tenendo all’oscuro Imprudente, Gabini e compagnia cantando – recita il testo pubblicato online. Oppure qualcuno che non ne aveva l’autorità in sede di conferenza Stato-Regioni ha millantato, commettendo quindi il reato di falso, l’esistenza dell’adesione da parte della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Insomma tutto sarebbe avvenuto a loro insaputa – si legge sul sito web ufficiale. Chi potrebbe essere questo soggetto?”. La nota arriva dal consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, che continua: “Tutto questo ce lo spiegheranno formalmente non appena risponderanno alla doppia richiesta di accesso agli atti presentata alla Regione e al Ministero – recita il testo pubblicato online. Vabbè l’importante adesso è aver fermato la mattanza grazie al polverone alzato da 42 associazioni ambientaliste e dai Consiglieri regionali di opposizione – Non credo tuttavia che la tigna dimostrata nel voler controbattere instancabilmente al mio, comprensibilissimo, orrore sulla strage degli uccellini, derivi dall’aver compreso la gravità della decisione presa: le conseguenze del via libera alle fucilate (che siano cerbiatti, cervi, fringuelli o storni) non intaccano la coscienza dell’assessore; si tratta piuttosto della ricerca spasmodica dell’impunità sociale, che questa destra al governo, cerca sempre di ottenere miscelando sapientemente menzogna, vittimismo e tracotanza politica – si apprende dal portale web ufficiale. Oppure il tentativo dell’Assessore di evitare l’ennesimo pubblico ludibrio che si sarebbe sommato a quello dei cerbiatti, al tentativo di ridurre il Parco Sirente-Velino, al taglio della Riserva del Borsacchio, alla trasformazione del SIC del Gran Sasso d’Italia in Zona Speciale di Conservazione, ecc. Per chiudere la querelle a Imprudente basterebbe votare a favore della mia Risoluzione, dimostrando che si può sbagliare ma anche ravvedersi; oppure non gli resta che abbracciare definitivamente la doppietta – si apprende dal portale web ufficiale. In questo caso spieghi almeno come verranno dedotte le motivazioni e come verranno effettuati i controlli necessari per contenere la mattanza in quei numeri e per quelle specie: il fringuello, per esempio, è una specie che vola imbrancata con altri passeriformi (anche protetti) e non arreca danni alle colture: cacciarlo significherebbe condannare migliaia di uccellini di altre specie”. 2La tutela del territorio – conclude Pietrucci – passa anche da una discussione concreta sulle conseguenze delle decisioni prese e i cittadini abruzzesi, non solo gli ambientalisti, hanno il diritto di essere informati, non di assistere all’ennesimo comunicato, opera di un ghost writer con toni da ‘agit prop’. Dopotutto la Lega aveva fatto la sua fortuna con la Bestia – viene evidenziato sul sito web. Poi ha ammazzato anche quella”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it