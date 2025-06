Caccia volatili, D’Incecco: “Da Pd attacchi strumentali. Pieno sostegno a Imprudente”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Il Partito Democratico farebbe bene a chiarire perché continua a diffondere ricostruzioni false e tendenziose, alimentando un clima di scontro che nulla ha a che vedere con la tutela dell’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il vicepresidente e assessore Emanuele Imprudente ha riportato dati e fatti, spiegando che non esiste alcuna delibera regionale che autorizzi l’abbattimento di 27 mila uccelli migratori in Abruzzo – Parlare di ‘negazionismo amministrativo’, quando i documenti ufficiali smentiscono in modo chiaro le accuse, è solo una prova di malafede politica”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega replicando alla nota con cui il Pd ha espresso solidarietà al consigliere Pierpaolo Pietrucci, destinatario – a suo dire – “di attacchi personali” da parte di Imprudente – “Al contrario – prosegue D’Incecco – è stato proprio Pietrucci a sferrare attacchi pesantissimi al Vicepresidente della Giunta arrivando ad affermare ‘che torto ti ha fatto la vita?’ A parlare di ‘cinismo e odio per la vita’ e ‘cultura della morte’, alimentando odio sociale e lanciando accuse violentissime che superano ogni limite del confronto democratico – riporta testualmente l’articolo online. E poi che fa? Pretende che non ci sia una risposta ferma da chi, come Imprudente, ha lavorato con serietà e competenza, portando risultati tangibili su agricoltura, ambiente e fondi europei – aggiunge la nota pubblicata. Nessuno si è mai sottratto al confronto, ma confrontarsi non significa restare in silenzio davanti a strumentalizzazioni evidenti e accuse infondate – si apprende dalla nota stampa. Imprudente ha sempre risposto nel merito, con trasparenza e con il supporto dei fatti – Il Pd – prosegue D’Incecco – invece di trasformare ogni provvedimento amministrativo in un’occasione di propaganda, dovrebbe iniziare piuttosto a proporre soluzioni concrete per i cittadini – precisa la nota online. Il vicepresidente Imprudente ha dimostrato con i fatti di saper governare: ha tutelato le filiere agricole, valorizzato le aree protette e garantito risorse per la sicurezza idrica – viene evidenziato sul sito web. Di fronte a tutto questo, le invettive del Pd appaiono solo come una goffa copertura per un vuoto politico sempre più evidente – La Lega e il centrodestra continueranno a lavorare con responsabilità anche per chi oggi preferisce la polemica sterile al buon governo”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

