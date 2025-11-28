Cagliari, Tirana, Valencia e non solo: tutti nuovi voli da Pescara nel 2025-2026

L’AEROPORTO INTERNAZIONALE D’ABRUZZO si prepara a un salto di qualità senza precedenti sul fronte dei collegamenti aerei. Con il nuovo piano presentato per l’inverno 2025 e l’estate 2026, lo scalo di Pescara vede crescere in modo deciso sia il numero delle rotte sia la varietà delle destinazioni, tra novità assolute, collegamenti ripristinati e tratte ormai consolidate.

Al centro delle novità ci sono soprattutto le nuove rotte firmate da Ryanair, che ha annunciato un operativo potenziato con due aeromobili basati tutto l’anno e un network che arriva a 14 rotte nella stagione invernale e 21 rotte nella prossima estate.

Inverno 2025: le 8 nuove rotte e il ritorno di Bergamo

Per l’inverno 2025-2026 sono 14 le rotte complessive previste, di cui 8 rappresentano vere e proprie novità sullo scalo pescarese. Si tratta di collegamenti pensati sia per il traffico turistico sia per quello dei pendolari e dei viaggi d’affari:

Nuove rotte invernali annunciate:

Cagliari

Milano Malpensa

Kaunas (Lituania)

Cracovia (Polonia)

Trapani–Marsala

Torino

Valencia (Spagna)

Breslavia (Polonia)

A queste si aggiunge il ripristino del collegamento con Milano Bergamo, che torna in modo strutturato nell’operativo invernale dopo essere stato sospeso in passato.

Queste nuove destinazioni si affiancano alle tratte già operative o storicamente consolidate da Pescara, creando un ventaglio di collegamenti che rende lo scalo abruzzese sempre più connesso sia con il nord Italia sia con l’Europa centrale e occidentale.

Estate 2026: 21 rotte e nuova linea per Tirana

Lo step successivo riguarda la programmazione estiva 2026, quando dall’aeroporto d’Abruzzo saranno operative 21 rotte complessive. Il piano prevede:

la conferma delle destinazioni già attive nell’inverno 2025-2026;

il mantenimento del collegamento con Milano Bergamo anche nella stagione estiva;

l’introduzione di una nuova rotta per Tirana, che rafforza ulteriormente l’asse tra Abruzzo e Albania, già molto frequentato per motivi familiari, lavorativi e turistici.

L’aumento del numero di rotte si traduce in più frequenze settimanali e in una maggiore flessibilità per chi viaggia, con combinazioni utili sia per weekend brevi sia per soggiorni più lunghi.

Tutte le destinazioni oggi collegate con l’Aeroporto d’Abruzzo

Guardando alla rete complessiva dei voli di linea da e per Pescara, il quadro che emerge dalle informazioni aggiornate dello scalo mostra collegamenti attivi o programmati verso numerose città italiane ed europee. Tra le destinazioni indicate figurano, tra le altre:

Bergamo Orio al Serio

Breslavia (Wroclaw)

Bruxelles Charleroi

Bucarest Otopeni

Cagliari

Catania

Cracovia

Francoforte Hahn

Kaunas

Londra Stansted

Lussemburgo

Milano Malpensa

Tirana

Torino

Trapani

Valencia

Si tratta di una rete che combina collegamenti nazionali strategici (Milano, Torino, Cagliari, Catania, Bergamo, Trapani) con rotte internazionali verso capitali e città europee molto frequentate sia per il turismo sia per il lavoro, come Londra, Bruxelles, Bucarest, Francoforte, Valencia e le città dell’Est Europa.

Cosa cambia per i viaggiatori abruzzesi

Con l’arrivo delle nuove rotte e il consolidamento di quelle esistenti, volare da Pescara significa avere:

più scelta di destinazioni per weekend, vacanze estive e city break;

maggiori collegamenti con i grandi hub del nord Italia , utili anche come scalo verso altre mete;

un accesso più semplice all’Abruzzo per i turisti stranieri, con impatti positivi su mare, borghi, montagna e aree interne.

Il nuovo piano rotte, tra inverno 2025 ed estate 2026, segna dunque una fase di crescita importante per l’aeroporto d’Abruzzo: da scalo regionale “di nicchia” a porta d’ingresso sempre più strutturata tra Adriatico, centro Italia ed Europa.