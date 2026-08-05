Calabria: caldo record e temperature in aumento

La Calabria è al centro dell’attenzione in queste ore, con il caldo estremo che continua a imperversare e le temperature che raggiungono picchi fino a 40 gradi. Le previsioni meteo indicano un ulteriore aumento delle temperature, mantenendo la regione sotto il caldo torrido.

Le condizioni climatiche stanno generando grande interesse online, posizionando la Calabria ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. I cittadini e gli esperti sono in allerta, monitorando costantemente l’evolversi della situazione e cercando informazioni aggiornate sul clima e sulle misure da adottare per affrontare il caldo eccezionale.

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