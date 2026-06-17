- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaCalascio: Eventi culturali e progetti europei per la valorizzazione della Rocca
Eventi e Cultura

Calascio: Eventi culturali e progetti europei per la valorizzazione della Rocca

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Comune di Calascio ha annunciato una serie di iniziative nell’ambito del progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, selezionato dalla Regione Abruzzo come parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura.

Le attività in programma, descritte in un comunicato stampa inviato alla stampa locale, includono eventi già in corso e altri che si svolgeranno prossimamente nel suggestivo borgo di Calascio.

Secondo quanto riportato nel comunicato, il progetto è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU e rientra nella misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1 – “Attrattività dei borghi”).

Le iniziative prevedono una serie di eventi culturali e artistici con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio, promuovendo al contempo il turismo e la conoscenza delle bellezze dell’Abruzzo.

Il Comune di Calascio ha ringraziato le redazioni per il supporto e l’interesse mostrato, auspicando una copertura mediatica adeguata per diffondere al meglio le attività programmate.

Gli abitanti e i visitatori del borgo di Calascio possono dunque partecipare alle iniziative previste e immergersi nella magica atmosfera di questo luogo intriso di storia e fascino.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it