Calascio: Eventi culturali e progetti europei per la valorizzazione della Rocca

Il Comune di Calascio ha annunciato una serie di iniziative nell’ambito del progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, selezionato dalla Regione Abruzzo come parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura.

Le attività in programma, descritte in un comunicato stampa inviato alla stampa locale, includono eventi già in corso e altri che si svolgeranno prossimamente nel suggestivo borgo di Calascio.

Secondo quanto riportato nel comunicato, il progetto è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU e rientra nella misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1 – “Attrattività dei borghi”).

Le iniziative prevedono una serie di eventi culturali e artistici con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio, promuovendo al contempo il turismo e la conoscenza delle bellezze dell’Abruzzo.

Il Comune di Calascio ha ringraziato le redazioni per il supporto e l’interesse mostrato, auspicando una copertura mediatica adeguata per diffondere al meglio le attività programmate.

Gli abitanti e i visitatori del borgo di Calascio possono dunque partecipare alle iniziative previste e immergersi nella magica atmosfera di questo luogo intriso di storia e fascino.