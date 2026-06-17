Calascio: Eventi e iniziative culturali nell’ambito del progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”

Il Comune di Calascio presenta le seconda metà delle iniziative previste nell’ambito del progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”. Queste attività sono state selezionate dalla Regione Abruzzo nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza promosso dal Ministero della Cultura.

Il progetto, finanziato anche dall’Unione Europea attraverso il NextGenerationEU, rientra nella Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1 dedicata all’attrattività dei borghi antichi. Le iniziative offrono la possibilità di scoprire e valorizzare il ricco patrimonio culturale e paesaggistico della zona.

Tra gli eventi previsti, che si aggiungono a quelli già in corso, ci sono visite guidate alla Rocca Calascio, concerti, spettacoli teatrali e mostre. L’obiettivo è promuovere la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, coinvolgendo residenti e turisti in un ricco programma di attività culturali.

Rimanete aggiornati sulle prossime iniziative a Calascio e non perdete l’opportunità di partecipare a eventi che celebrano la bellezza e l’autenticità dell’Abruzzo.