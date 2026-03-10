- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Eventi e Cultura

Calascio Innovation Playground: studenti immersi in tecnologia e gaming per la sperimentazione a 1.000 metri di quota

La seconda edizione del Calascio Innovation Playground è attualmente in corso a Calascio, nell’ambito del programma “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, promosso da Giffoni Innovation Hub. Questo festival vede la partecipazione di oltre 500 studenti delle scuole superiori provenienti dalla regione in un programma immersivo che unisce tecnologia leggera, gaming territoriale, ricerca scientifica e narrazione.

Il Calascio Innovation Playground si propone di trasformare il borgo simbolo dell’Appennino centrale in uno spazio di sperimentazione collettiva, dove innovazione, patrimonio e comunità collaborano per generare nuove prospettive di sviluppo. Tra i contenuti della seconda edizione, ci sono diversi laboratori e workshop che offrono ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e formativa.

Uno degli eventi principali è Play Calascio, un’esperienza immersiva di gioco territoriale che si svolge nel 1600 e si ispira alla transumanza, patrimonio culturale immateriale UNESCO. Con la collaborazione di esperti del settore, i partecipanti interpretano ruoli, affrontano missioni e interagiscono con luoghi reali, trasformando la storia locale in un’esperienza educativa e partecipativa.

Inoltre, il laboratorio IA – Immagina Abruzzo .02, a cura di Odda Studio, si concentra sulle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale come strumento collaborativo per le comunità locali, mentre i racconti nell’aria, in collaborazione con OperaParla, permettono una fruizione del patrimonio culturale attraverso contenuti audio immersivi attivati automaticamente nei punti chiave del borgo.

Il festival include anche workshop come Welcome to Triality con Triality Studio, che permette ai partecipanti di esplorare le professioni delle industrie creative e tecnologiche, e Viral Tomorrow, un laboratorio di innovazione consapevole che invita alla riflessione sul ruolo della tecnologia nel costruire il futuro.

Un’altra importante iniziativa è quella legata alla valorizzazione del Castello di Rocca Calascio, attraverso un progetto scientifico che comprende scavo stratigrafico, rilievo 3D e tecnologie immersive per la ricostruzione storica e digitale del paesaggio fortificato.

Il Calascio Innovation Playground si conferma dunque come un’importante piattaforma di co-creazione che coinvolge scuole, università, professionisti, istituzioni e comunità locali, contribuendo a costruire un ecosistema culturale stabile e attrattivo per le nuove generazioni. Questo festival gratuito e aperto mette al centro i giovani come motore di rigenerazione e sperimenta nuove forme di sviluppo sostenibile in uno dei borghi più iconici d’Italia.

