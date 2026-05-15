Calascio, si apre il ciclo di conferenze sul supporto all’imprenditoria giovanile

Sabato 16 maggio 2026, dalle 11.00 alle 12.30, nel suggestivo Convento di Santa Maria delle Grazie a Calascio, prenderà il via il ciclo di conferenze “Strumenti ed esperienze al servizio dell’imprenditoria giovanile”, promosso nell’ambito del progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” e delle attività della Scuola di Calascio ISTÓS, dedicata al perfezionamento della tessitura, delle lane e delle fibre vegetali autoctone.

L’evento, che si propone di valorizzare le risorse del territorio e di incentivare lo spirito imprenditoriale tra i giovani, risulta particolarmente interessante per coloro che sono interessati al settore tessile e alle produzioni locali.

Durante la conferenza, gli esperti del settore presenteranno strumenti e esperienze utili per avviare e gestire con successo un’attività imprenditoriale, con un focus particolare sulla valorizzazione delle risorse naturali presenti sul territorio abruzzese.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate all’imprenditoria giovanile e alla valorizzazione delle risorse locali.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alla conferenza, è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email fornito nel comunicato stampa allegato.

Un’occasione unica per scoprire nuove possibilità e prospettive nel mondo dell’imprenditoria giovanile, nell’incantevole scenario del Convento di Santa Maria delle Grazie a Calascio.