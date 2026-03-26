Calascio, torna nel 2026 la Scuola di Perfezionamento Musicale: un laboratorio diffuso di musica e cultura all’interno del borgo abruzzese.

A Calascio la musica abita il territorio: torna nel 2026 la Scuola di perfezionamento musicale di Calascio

Dopo il debutto del 2025, prosegue nel 2026 il progetto della Scuola di Perfezionamento Musicale di Calascio, un percorso che vive il borgo come un laboratorio diffuso, utilizzando la musica come vettore di conoscenza e attivazione del territorio. Nata nell’ambito del progetto PNRR “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” e promossa dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, la Scuola si configura come un’esperienza residenziale immersiva che mette in relazione giovani musicisti, compositori e studiosi provenienti dall’Italia e dall’estero con alcuni tra i più autorevoli protagonisti della scena musicale contemporanea.

Il progetto è articolato in formazione, produzione e restituzione pubblica, e attiva un dialogo tra musica colta, tradizione classica e linguaggi contemporanei, fino alle applicazioni per il cinema e l’audiovisivo. Nel corso del 2026 le attività si svolgeranno in diversi luoghi del borgo – dal Convento di Santa Maria delle Grazie alle chiese di San Leonardo, San Nicola di Bari e Sant’Antonio Abate, fino alla Rocca – che ospiteranno lezioni, prove, incontri e concerti. Il programma prevede anche appuntamenti aperti al pubblico, con l’obiettivo di mettere in relazione studenti, docenti e comunità locale, utilizzando gli spazi del paese oltre alle sedi tradizionali della formazione.

Il programma prenderà avvio il 29 marzo, fino al 4 aprile 2026 con “Maestri del Settecento napoletano e il giovane Mozart”, progetto di Officina Musicale diretto da Orazio Tuccella. Una settimana dedicata alla musica d’insieme e al repertorio barocco e classico, che affianca allo studio delle partiture momenti di approfondimento filosofico e letterario, restituendo la complessità del contesto culturale in cui queste opere nascono. Le prove, aperte al pubblico, accompagnano il percorso fino al concerto finale, in un dialogo continuo tra formazione e restituzione.

A partire da maggio, il progetto aprirà in modo strutturato ai linguaggi contemporanei con il corso residenziale di perfezionamento in Musiche per il Cinema e l’Audiovisivo, articolato in quattro moduli che faranno di Calascio un centro internazionale dedicato alla composizione per immagini. Il corso affronterà in modo integrato le principali dimensioni della musica applicata per il cinema, la televisione e i nuovi linguaggi audiovisivi, coinvolgendo compositori, registi e studiosi del panorama nazionale e internazionale.

Il percorso andrà a completarsi nel mese di luglio con AltaMusicA, il ciclo di masterclass di alto perfezionamento musicale a cura dell’Associazione Culturale Pomerium. Il pianoforte sarà protagonista con Giorgia Tomassi e Carlo Maria Griguoli, mentre il canto sarà tenuto dal tenore Gianluca Terranova affiancato da Sabrina Picci per la tecnica vocale. Accanto ai corsi principali, un programma di attività complementari accompagnerà i partecipanti in un percorso intensivo su tecnica, interpretazione e consapevolezza critica.

La Scuola di Perfezionamento Musicale di Calascio rappresenta un modello innovativo di rigenerazione culturale, che mettendo in relazione istituzioni, professionisti e nuove generazioni, restituisce al borgo una central