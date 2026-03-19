Calcio: addio a Hartono, protagonista scomparso

Il tema di oggi, hartono, è al centro dell’attenzione online, posizionandosi al vertice delle ricerche sui motori di ricerca. Si è spento Michael Hartono, figura di spicco nel mondo calcistico e azionista di riferimento del Como, insieme al fratello Robert. All’età di 86 anni, il patron del Como lascia un vuoto nel cuore degli appassionati di calcio e nella comunità sportiva. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il club e per tutto l’ambiente calcistico.

Michael Hartono resterà nei ricordi di molti per il suo impegno e la sua passione nel sostenere il Como, contribuendo alla crescita e al successo della squadra. La sua figura carismatica e il suo legame con il calcio italiano lasciano un segno tangibile nella storia del club e nel panorama sportivo nazionale.

La notizia della sua dipartita ha suscitato commozione e riflessioni tra i tifosi, gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio. Un momento di lutto che richiama l’importanza delle figure di spicco nel mondo dello sport e il loro impatto nella vita di chi segue con passione il calcio e il Como in particolare.

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