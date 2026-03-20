- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCalcio: cagliari – napoli, novità in vista
Notizie Italia

Calcio: cagliari – napoli, novità in vista

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore, il match di Serie A tra Cagliari e Napoli è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento indica che Conte schiererà De Bruyne dal primo minuto, mentre Folorunsho ed Esposito prenderanno il posto di Pisacane. La partita ha inizio alle 18:30, con probabili formazioni e informazioni su dove seguirne la diretta tv o in streaming. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio che desiderano vedere all’opera due squadre di alto livello. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it