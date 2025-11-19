Calcio, Chieti: Chieti, via Silva; Del Zotti torna in panchina

Il Chieti F.C. 1922 ha comunicato di aver interrotto di comune accordo il rapporto con Massimo Silva e con il suo vice Daniele Coccia. Contestualmente, la società ha annunciato il ritorno di Francesco Del Zotti alla guida tecnica della prima squadra. La scelta è stata formalizzata con una nota diffusa oggi dal club neroverde.

Per Del Zotti si tratta di un “bis” a distanza di poche settimane: il tecnico, 33 anni, era stato esonerato il 3 novembre e ora viene nuovamente incaricato della guida del gruppo.

Il cambio arriva in un momento delicato per la classifica: il Chieti è reduce da una striscia negativa e si trova nella parte bassa del girone F di Serie D; all’Angelini è attesa la capolista Ostiamare nel prossimo turno.

In attesa delle prime scelte tecniche, il club ha fatto sapere che l’obiettivo è rilanciare la corsa salvezza con un progetto che riporti continuità e identità di gioco, affidandosi a un allenatore che conosce già ambiente e rosa. Aggiornamenti su staff, programma degli allenamenti e presentazione ufficiale saranno comunicati dalla società nelle prossime ore.