Calcio, Chieti. Francesco Del Zotti non è più l’allenatore del Chieti

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:Il Chieti F.C.1922 comunica di aver sollevato Francesco Del Zotti dall’incarico di allenatore della prima squadra – si legge sul sito web ufficiale. La Società ringrazia il mister per la dedizione e il senso di responsabilità mostrati durante la sua esperienza in neroverde, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali.

