giovedì, Novembre 6, 2025
Calcio, Chieti. Francesco Del Zotti non è più l’allenatore del Chieti

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:Il Chieti F.C.1922 comunica di aver sollevato Francesco Del Zotti dall’incarico di allenatore della prima squadra – si legge sul sito web ufficiale.  La Società ringrazia il mister per la dedizione e il senso di responsabilità mostrati durante la sua esperienza in neroverde, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Chieti Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Chieti Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: chietifc1922.com

 

