Calcio, Chieti. Giuseppe De Palo (resp. settore giovanile) Mister Sgherri

Giuseppe De Palo, responsabile del settore giovanile del Chieti F.C. 1922, sull’esonero di mister Stefano Sgherri: “Buon pomeriggio a tutti i tifosi neroverdi – precisa la nota online. La scelta di esonerare mister Sgherri da tecnico della Juniores non è di certo casuale ma ha delle motivazioni che ho spiegato e condiviso in prima persona con il Presidente Ettore Serra – si legge sul sito web ufficiale. Mi scuso con tutti voi, con il Presidente e con lo stesso Sgherri se la comunicazione ufficiale gli è arrivata il giorno del suo compleanno – riporta testualmente l’articolo online. Non era assolutamente mia intenzione mancare di rispetto ad una persona che ha comunque contributo alla crescita dei ragazzi – Con questo messaggio lo ringrazio pubblicamente per l’impegno profuso in questi mesi”

