Calcio, Chieti. Grazie popolo neroverde: vi aspettiamo in Piazza San Giustino

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Chieti Calcio attraverso il proprio portale web:

Quello che ci state dando in questi giorni è un qualcosa di speciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In città si respira un’aria diversa, c’è amore per la squadra e tanta voglia di Chieti – precisa il comunicato. Tutto questo grazie a voi e al vostro immenso supporto – recita il testo pubblicato online. Da qui l’iniziativa del 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐫𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 e del 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮per ringraziare la città che sta credendo fortemente nel nostro progetto e in vista del sold-out nella partita contro la 𝐒𝐚𝐦𝐛𝐞𝐧𝐞𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬𝐞. Nella giornata di domani la squadra e lo staff tecnico si recheranno in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗚𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟭:𝟬𝟬 per salutare ed esprimere gratitudine al popolo neroverde – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Società neroverde coglie l’occasione per ringraziare il 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗮, l’𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗻𝘁𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲, 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐢 e in particolar modo il 𝗩𝗶𝗰𝗲𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗗𝗲 𝗖𝗲𝘀𝗮𝗿𝗲. Proprio da un incontro con quest’ultimo è nata questa idea condivisa e apprezzata – Si tratterà di un abbraccio tra la squadra e l’intera città che andrà a consolidare ulteriormente il rapporto che si è creato in questi mesi.

